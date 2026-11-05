Piazza Affari: scambi in positivo per Juventus

(Teleborsa) - Balza in avanti la società operante nel settore del calcio professionistico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,12%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Juventus rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Juventus si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,649 Euro. Supporto stimato a 1,609. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,689.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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