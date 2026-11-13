Enel, Barclays conferma Overweight: attesa una sovraperformance sul settore

(Teleborsa) - Barclays
conferma la raccomandazione "Overweight" sul titolo Enel
, ritenendo che i risultati dei primi nove mesi
del 2026 rafforzino le prospettive di crescita del gruppo e che la guidance sull'utile per azione per l'intero esercizio possa rivelarsi prudenziale. Nel report intitolato “Enel 9M26: Earnings Momentum Builds, €0.74 EPS Looks Conservative – Reiterate OW”, gli analisti evidenziano un'accelerazione della dinamica degli utili e confermano le attese di una moderata sovraperformance del titolo rispetto al settore europeo delle utility.Risultati in crescita e guidance considerata prudenziale
Secondo Barclays, i conti dei primi nove mesi hanno evidenziato un andamento migliore delle attese, con l'utile netto ordinario superiore di circa il 5% rispetto al consenso e una crescita dell'utile per azione dell'8% su base annua, in accelerazione rispetto al +5% registrato nel primo semestre.
A sostenere i risultati sono stati soprattutto i business delle reti, la performance di Iberia e l'America Latina, che hanno compensato la debolezza della generazione e della fornitura in Italia, penalizzate dalle condizioni idrologiche particolarmente sfavorevoli.
Gli analisti sottolineano inoltre che Enel ha confermato un obiettivo di utile per azione di circa 0,74 euro per il 2026, un livello che Barclays considera sempre più prudenziale alla luce degli 0,61 euro già raggiunti nei primi nove mesi. La guidance non è stata rivista in misura significativa, ma secondo il broker il risultato annuale resta alla portata del gruppo anche considerando l'onere aggiuntivo legato all'IRAP.Attesa una moderata sovraperformance del titolo
Barclays si aspetta che il titolo Enel possa registrare una moderata sovraperformance rispetto all'indice europeo delle utility SX6P. A fronte di possibili iniziali reazioni negative per la mancata revisione al rialzo della guidance e per un debito netto superiore alle attese, il broker ritiene che i dettagli dei risultati e le indicazioni fornite dal management offrano elementi rassicuranti.
In particolare, viene richiamata l'attesa di un recupero dei flussi di cassa nel quarto trimestre, con una conseguente riduzione dell'indebitamento netto rispetto ai livelli di settembre.Il piano industriale e le prospettive di crescita
Nel report Barclays sottolinea come i risultati dei nove mesi confermino l'avanzamento del piano industriale presentato al Capital Markets Day, soprattutto sul fronte delle reti, dove gli investimenti e la crescita della base regolata degli asset (RAB) stanno sostenendo lo sviluppo del gruppo.
Tra i fattori di crescita indicati dagli analisti figurano anche il programma di acquisizione delle minoranze nelle controllate, i progetti legati ai data center e le applicazioni dell'intelligenza artificiale nelle attività operative e commerciali.
Sul fronte della valutazione, il broker evidenzia inoltre uno sconto del titolo rispetto alla media delle utility europee, nonostante il miglioramento dell'esecuzione industriale e le prospettive di crescita.