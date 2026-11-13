Eprcomunicazione sale al 60,5% di Justbit dopo closing su ulteriore 9,5%

(Teleborsa) - Eprcomunicazione , azienda di comunicazione e relazioni pubbliche quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato il closing dell'operazione di acquisizione di un'ulteriore partecipazione rappresentativa del 9,50% del capitale sociale della controllata Justbit, di cui EPR già deteneva una partecipazione di controllo pari al 51% del capitale. Eprcomunicazione ha dunque acquisito dal socio di minoranza Simone Notargiacomo una partecipazione rappresentativa del 9,50% del capitale, corrispondendo il prezzo pattuito; contestualmente, le restanti quote sono state acquisite da Daniele Albanese, già socio di minoranza di Justbit nonché AD di EPR stessa, nella misura del 5% del capitale sociale, e da terzi acquirenti nella restante misura del 10%.



I soci di minoranza Simone Notargiacomo e Carmine Esposito sono usciti dalla compagine sociale di Justbit avendo ceduto una partecipazione complessivamente rappresentativa del 24,50% del capitale di Justbit. Pertanto, alla data odierna EPR, già socia di controllo di Justbit, detiene una partecipazione complessivamente pari al 60,50% del capitale sociale, incrementandolo dall'attuale 51%, mentre i soci fondatori Daniele Albanese e Francesco Pace detengono rispettivamente una partecipazione pari al 17,25% del capitale sociale il primo, e il 12,25% il secondo; la restante parte del capitale come detto sarà pariteticamente detenuta dagli ulteriori terzi acquirenti nella misura del 5% cadauno.

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