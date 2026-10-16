Eprcomunicazione: EnVent conferma OUTPERFORM e alza target price a 3 euro

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update H1 2026 su Eprcomunicazione , società specializzata in pubbliche relazioni e comunicazione digitale, confermando il rating OUTPERFORM con target price €3,00 per azione (da €2,85), che implica un potenziale upside del 156% rispetto al prezzo di chiusura del 14 ottobre.



Nel primo semestre 2026, Eprcomunicazione ha registrato ricavi di €6,6m, +29% su H1 2025, con EBITDA pari a €0,6m, con un margine del 9,8%. L’indebitamento finanziario netto scende a €0,5m, da €2,1m a dicembre 2025.



Con le recenti acquisizioni, EPR sta ampliando e diversificando la propria offerta per soddisfare le molteplici esigenze di comunicazione dei clienti, avvicinando il gruppo alla fascia alta del proprio segmento e alla transizione verso una piattaforma multi-specialistica.

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