ERG, nei primi nove mesi i ricavi salgono a 588 milioni

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 ERG ha registrato ricavi adjusted pari a 588 milioni, in aumento rispetto ai primi nove mesi 2025 (552 milioni), principalmente grazie al pieno contributo della nuova capacità in esercizio (+58 MW) e alla maggiore ventosità riscontrata sul portafoglio UK. Le produzioni risultano in aumento (5,3 TWh verso 5,2 TWh) per effetto perimetro (+0,2 TWh) in parte compensato da maggiori limitazioni di rete, in un contesto di scarsa ventosità negli Stati Uniti. I ricavi netti unitari sono risultati in aumento rispetto periodo comparativo, beneficiando del contributo dei nuovi assets.



Il margine operativo lordo adjusted, al netto degli special items, si attesta a 412 milioni, in aumento rispetto ai 389 milioni (+23 milioni, +6%) registrati nei primi nove mesi 2025.



Il risultato operativo netto adjusted è pari a 201 milioni (185 milioni nei primi nove mesi 2025). Gli ammortamenti sono stati pari a 211 milioni, in aumento rispetto ai primi nove mesi 2025 (204 milioni) per il pieno contributo dei parchi acquisiti e dei parchi sviluppati internamente nel corso degli ultimi dodici mesi (12 milioni), in parte compensato dal termine della vita utile di alcuni parchi eolici (3 milioni) e dal fermo programmato di alcuni impianti oggetto di repowering e revamping (2 milioni).

Il risultato netto di Gruppo adjusted è pari a 119 milioni, in aumento rispetto ai primi nove mesi 2025 (111 milioni) e riflette, oltre a quanto già commentato, i maggiori oneri finanziari per 5 milioni che risentono principalmente di minori proventi finanziari sulla liquidità investita e maggiori imposte per 1 milione.



Gli investimenti sono stati pari a 242 milioni (164 milioni nei primi nove mesi 2025) e si riferiscono ad investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali correlati all’acquisizione di un portafoglio eolico nel Regno Unito (73 MW) e all’avanzamento delle attività di repowering, in linea con le tempistiche di Piano, su parchi eolici in Italia, in Francia e Germania e alla costruzione di impianti greenfield in Germania e Francia. Parallelamente, proseguono le ordinarie attività di manutenzione finalizzate a incrementare ulteriormente l’efficienza e l’affidabilità degli impianti.



L’indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 risulta pari a 1.894 milioni, in aumento (+12 milioni) rispetto al 31 dicembre 2025 (1.882 milioni). La variazione riflette la distribuzione dei dividendi agli azionisti (150 milioni), gli investimenti del periodo (126 milioni), gli interessi passivi (40 milioni), il pagamento delle imposte (9 milioni) e la variazione dei fair value di strumenti derivati di copertura (11 milioni) al netto del positivo flusso di cassa operativo del periodo (367 milioni). La variazione del periodo risente inoltre degli effetti delle operazioni di re-focus geografico avvenute nel gennaio 2026 con riferimento alla cessione dell’asset svedese (cash-in 71 milioni) e all’acquisizione degli asset eolici nel nord dell’Inghilterra (cash-out 115 milioni).



L’indebitamento finanziario netto post IFRS 16 include inoltre la passività (ex IFRS 16) relativa all’attualizzazione dei pagamenti futuri

dei canoni di locazione pari, al 30 settembre 2026, a 244 milioni in aumento rispetto al 31 dicembre 2025 (237 milioni). L’incremento del

periodo della passività ex IFRS 16 è riconducibile principalmente all’effetto perimetro derivante dall’acquisizione degli asset eolici nel nord dell’Inghilterra (73 MW), solo in parte compensato dalla cessione dell’asset svedese, operazioni contestuali avvenute in data 20 gennaio 2026.



I risultati del terzo trimestre

Nel terzo trimestre 2026 i ricavi adjusted sono pari a 178 milioni, in lieve aumento rispetto al terzo trimestre 2025 (174 milioni), grazie al pieno contributo della capacità installata entrata in esercizio tra il 2025 e il 2026 compensato da minori produzioni (1,5 TWh verso 1,6 TWh) per effetto della scarsa ventosità registrata e delle maggiori limitazioni di rete. I ricavi netti unitari sono risultati complessivamente in aumento rispetto al periodo comparativo, beneficiando in particolare dei più alti ricavi unitari degli assets acquisiti nel Regno Unito.



Il margine operativo lordo adjusted, al netto degli special items, si attesta a 117 milioni, in lieve diminuzione rispetto ai 118 milioni (-2 milioni, -2%) registrati nel terzo trimestre 2025.



Il risultato operativo netto adjusted è pari a 46 milioni (51 milioni nel terzo trimestre 2025). Gli ammortamenti sono stati pari a 70 milioni, in aumento rispetto al terzo trimestre 2025 (67 milioni) per il pieno contributo dei parchi acquisiti e dei parchi sviluppati internamente (4 milioni), in parte compensato dal termine della vita utile di alcuni parchi eolici (1 milione) e dal fermo programmato di alcuni impianti oggetto di repowering e revamping (1 milione).



Il risultato netto di Gruppo adjusted è pari a 25 milioni, in diminuzione rispetto al terzo trimestre 2025 (27 milioni).



Gli investimenti sono stati pari a 39 milioni (22 milioni nel terzo trimestre 2025) e si riferiscono ad investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali correlati all’avanzamento delle attività di repowering, in linea con le tempistiche di Piano, su parchi eolici in Italia, in Francia e Germania e alla costruzione di impianti greenfield in Germania e Francia.



L’indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 risulta pari a 1.894 milioni, in diminuzione (-46 milioni) rispetto al 30 giugno 2026 (1.939

milioni). La variazione del trimestre riflette gli effetti del positivo flusso di cassa operativo (113 milioni) in parte compensato dagli investimenti del periodo (39 milioni), dagli interessi passivi (13 milioni), dalla variazione dei fair value di strumenti derivati di copertura (14 milioni), dalla distribuzione dei dividendi alle minorities (2 milioni) e dal pagamento delle imposte (2 milioni).

L’indebitamento finanziario netto post IFRS 16 include inoltre la passività (ex IFRS 16) relativa all’attualizzazione dei pagamenti futuri dei

canoni di locazione pari, al 30 settembre 2026, a 244 milioni in linea rispetto al 30 giugno 2026 (245 milioni).



Paolo Merli, Amministratore Delegato di ERG

"I risultati del periodo si confermano solidi grazie al pieno contributo dei nuovi asset e nonostante il persistere nel trimestre di una ventosità ancora inferiore rispetto alle medie storiche, soprattutto in Italia e Francia, in parte compensata dalle buone performance in UK, Germania, East Europe e US. Prosegue in linea con gli obiettivi l’avanzamento degli asset in costruzione e dei progetti in pipeline, focalizzati sull’ammodernamento della flotta esistente attraverso il repowering eolico e revamping solare, e lo sviluppo di impianti di accumulo. Tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2027, una volta definita la route-to-market su cui stiamo lavorando, saremo nelle condizioni di prendere la decisione finale di investimento su un totale di circa 700 MW, già pienamente autorizzati. Alla luce dei risultati dei primi nove mesi e di una buona performance ad ottobre, miglioriamo l’intervallo della guidance 2026 per EBITDA e indebitamento netto".



Guidance 2026

Per l’esercizio 2026, a livello di Gruppo, la società stima un margine operativo lordo in aumento e compreso nell’intervallo compreso tra 535 e 590 milioni (535 milioni nel 2025).

Gli investimenti risultano in un range compreso tra 330 e 380 milioni (235 milioni nel 2025) ed includono principalmente la recente

acquisizione in UK, gli impianti già entrati in esercizio nel 2026 e la costruzione dei parchi previsti in esercizio tra il 2027 e il 2028, 246

MW di nuova capacità nel 2027 e 25 MW nel 2028. Tali investimenti non includono la cessione di 62 MW in Svezia.

L’indebitamento finanziario netto adjusted a fine 2026 è atteso nel range tra 1.900 e 2.000 milioni (1.882 milioni a fine 2025), inclusivo degli investimenti sopra citati e della distribuzione del dividendo ordinario di 1 Euro per azione.

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