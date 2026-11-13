Fitch assegna rating a Banco BPM Vita, riconosciuto il contributo di Anima

(Teleborsa) - L'agenzia Fitch Ratings ha comunicato la prima assegnazione dei seguenti rating, tutti in area investment grade, a Banco BPM Vita, la Compagnia di assicurazione Vita del Gruppo Banco BPM , che detiene la partecipazione di maggioranza di Anima Holding ed è Capogruppo dell’omonimo sottogruppo assicurativo (che include anche Banco BPM Life DAC): Insurer Financial Strength (IFS)/Outlook: “BBB+/Stabile”

Long-Term Issuer Default Rating (IDR)/Outlook: “BBB/Stable”.



I fattori alla base dei rating: solidità patrimoniale, redditività e integrazione con il Gruppo Banco BPM

I driver sottostanti la valutazione di Fitch sono il buon posizionamento competitivo della società nel mercato vita italiano, supportato dall’accesso alla rete di Banco BPM, la robusta redditività e l’elevata capitalizzazione. La qualità creditizia standalone di Banco BPM Vita tiene conto altresì del livello di concentrazione in titoli di Stato italiani presente nei propri portafogli. Infine, l’integrazione di

Anima ha rappresentato un elemento rilevante, avendo rafforzato significativamente la scala della compagnia, diversificando la redditività, grazie all’aggiunta di un'importante componente di ricavi commissionali.



I rating riflettono altresì lo stretto legame operativo di Banca BPM Vita con il network del Gruppo Banco BPM, l'importanza strategica della stessa per la Capogruppo, la sua forte integrazione con essa nonché l’aspettativa di Fitch circa la fungibilità del capitale all’interno del Gruppo.

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