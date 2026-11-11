Credit Agricole, rumors: aperta a cedere Anima nell'ambito della fusione con Banco BPM
(Teleborsa) - Credit Agricole, colosso bancario francese, ha segnalato al governo italiano di essere disponibile a valutare la cessione di Anima nell'ambito della proposta di fusione delle proprie attività in Italia con Banco BPM. Lo scrive Reuters, citando due fonti a conoscenza diretta della situazione.
La cessione potrebbe contribuire a superare eventuali resistenze politiche, consentendo anche di evitare sovrapposizioni con Amundi, l'asset manager controllato dal gruppo francese. Secondo una fonte, Credit Agricole ha prospettato la possibilità di cedere Anima a investitori graditi all'esecutivo.
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