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Francoforte: calo per Siemens

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Siemens
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia elettronica tedesca, che tratta con una perdita del 2,15%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve della società tech è in rafforzamento con area di resistenza vista a 278,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 274,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 283,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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