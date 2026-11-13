Francoforte: calo per Siemens

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia elettronica tedesca , che tratta con una perdita del 2,15%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve della società tech è in rafforzamento con area di resistenza vista a 278,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 274,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 283,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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