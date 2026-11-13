Francoforte: in calo TKMS

(Teleborsa) - Sottotono il costruttore di sottomarini e navi militari , che passa di mano con un calo del 3,13%.



La tendenza ad una settimana di TKMS è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società tedesca di difesa navale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 73 Euro con area di resistenza individuata a quota 76,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 71,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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