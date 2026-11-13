Milano 10:29
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Dow Jones 12-nov
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Londra 10:29
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Francoforte 10:28
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Francoforte: risultato positivo per Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Lanxess
Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca, in guadagno del 2,35% sui valori precedenti.
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