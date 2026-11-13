Garofalo Health Care, nei primi nove mesi ricavi salgono a 372,7 milioni (+2,6%)

(Teleborsa) - Garofalo Health Care (GHC) registra al 30 settembre 2026 Ricavi consolidati di sono risultati pari a €372,7M, in aumento di €9,6M rispetto a €363,2M registrati nei 9M2025.



I risultati, sottolinea la società nella nota dei conti, includono il contributo del Gruppo Aurelia per complessivi €87,3M, di cui €11,0M

riconducibili alla neo-acquisita Città di Roma. Escludendo il contributo di Città di Roma, il Gruppo Aurelia ha registrato Ricavi pari a €76,3M, in aumento di €1,1M rispetto allo scorso esercizio (+1,5%).



Operating EBITDA Adjusted consolidato

L’Operating EBITDA Adjusted consolidato dei 9M2026 si è attestato a €60,0M con una marginalità del 16,1%. I risultati dei 9M2026 includono il contributo del Gruppo Aurelia per complessivi €7,5M, che riflette il risultato temporaneamente negativo registrato da Città di Roma nel terzo trimestre, quest’ultimo influenzato dall’avvenuta implementazione del nuovo piano di assetto organizzativo ad agosto, mese caratterizzato da bassi livelli medi di occupazione.

A parità di perimetro, ovvero escludendo il risultato della neo-acquisita Città di Roma, la marginalità del Gruppo si attesterebbe al 16,8%. In particolare, la marginalità del Gruppo Aurelia nei 9M2026, al netto di Città di Roma, è risultata pari a ca. l’11%, in miglioramento rispetto al 9,6% dei 9M2025.



EBIT consolidato e risultato netto

L’EBIT nei 9M2026 è stato pari a €30,9M e riflette: (i) ammortamenti e svalutazioni per ca. €23,0M, in aumento di €2,8M rispetto a €20,2M dei 9M2025 per effetto della variazione di perimetro, dei maggiori investimenti effettuati e di una svalutazione crediti one-off per €0,8M oltre che (ii) Rettifiche di valore e altri accantonamenti per €5,7M, in aumento di €4,8M rispetto al valore eccezionalmente basso di €0,9M dei 9M2025, che riflette maggiori accantonamenti sui rischi sanitari per €5,2M. Tali maggiori accantonamenti sono dovuti anche alle nuove disposizioni normative entrate in vigore all’inizio del 2026 (i.e. decreto attuativo della Legge Gelli, Legge 24/2017), che hanno introdotto l’obbligo di accantonare le passività ritenute probabili a fronte di eventi clinici avversi anche in assenza di formali richieste di risarcimento danni mosse nei confronti delle strutture del Gruppo.



Il Risultato netto del Gruppo si è attestato a €16,0M e riflette, oltre all’andamento dell’EBIT sopra commentato, oneri finanziari netti in riduzione di €0,4M rispetto allo scorso esercizio (€8,0M vs. €8,4M) e imposte in riduzione di €2,8M rispetto ai 9M2025 in seguito al minor risultato ante imposte (€6,9M vs. €9,7M).



Posizione Finanziaria Netta Consolidata

Al 30 settembre 2026 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) di GHC risulta pari a €211,5M, data da liquidità per €30,1M e debito finanziario per €241,6M.



La PFN al 30 settembre 2026, in aumento di €15,6M rispetto al dato al 31.12.2025, riflette in via prevalente gli effetti dell’acquisizione di Città di Roma perfezionatasi a gennaio 2026, che includono il saldo del prezzo per €14,4M e il consolidamento della relativa PFN alla data dell’acquisizione, oltre che la distribuzione di dividendi avvenuta a maggio 2026 e gli importanti investimenti di ampliamento e sviluppo in corso di realizzazione.



La PFN al 30 settembre 2026, in aumento di €15,6M rispetto al dato al 31.12.2025, riflette in via prevalente gli effetti dell’acquisizione di Città di Roma perfezionatasi a gennaio 2026, che includono il saldo del prezzo per €14,4M e il consolidamento della relativa PFN alla data dell’acquisizione, oltre che la distribuzione di dividendi avvenuta a maggio 2026 e gli importanti investimenti di ampliamento e sviluppo in corso di realizzazione.



Investimenti

Nel corso dei 9M2026 il Gruppo ha investito complessivamente ca. €30,8M (€22,3M nei 9M2025), di cui €11,7M di mantenimento e €19,1M di ampliamento e sviluppo principalmente riconducibili (i) al nuovo “Centro Cuore Cardiovascolare” e al contestuale riassetto organizzativo che coinvolgono la struttura Aurelia Hospital di Roma, (ii) alla nuova Terapia Intensiva e nuova sala operatoria presso l’Hesperia Hospital di Modena e (iii) all’ampliamento e al riassetto di S. Francesco di Ravenna.



Nel corso dei 9M2026 il Gruppo ha investito complessivamente ca. €30,8M (€22,3M nei 9M2025), di cui €11,7M di mantenimento e €19,1M di ampliamento e sviluppo principalmente riconducibili (i) al nuovo “Centro Cuore Cardiovascolare” e al contestuale riassetto organizzativo che coinvolgono la struttura Aurelia Hospital di Roma, (ii) alla nuova Terapia Intensiva e nuova sala operatoria presso l’Hesperia Hospital di Modena e (iii) all’ampliamento e al riassetto di S. Francesco di Ravenna.



Sintesi dei risultati del terzo trimestre

I Ricavi consolidati di GHC sono risultati pari a €105,7M, in aumento di €0,7M rispetto a €105,0M registrati nel 3Q2025. I risultati del 3Q2026 includono il contributo del Gruppo Aurelia per complessivi €25,5M, di cui €2,5M riconducibili alla neo-acquisita Città di Roma.

Escludendo il contributo di Città di Roma, il Gruppo Aurelia ha registrato Ricavi pari a €23,0M, allineati rispetto allo scorso esercizio.



L’Operating EBITDA Adjusted consolidato del 3Q2026 si è attestato a €12,4M, con una marginalità dell’11,7%. Si segnala che lo scostamento rispetto all’esercizio precedente è principalmente legato ad una diversa programmazione delle attività, che saranno recuperate nell’ultimo trimestre.



I risultati del 3Q2026 includono il contributo del Gruppo Aurelia per complessivi €1,1M, che include il contributo negativo di Città di Roma sopra commentato. A parità di perimetro, la marginalità del Gruppo si attesterebbe al 12,8%. La marginalità del Gruppo Aurelia nel 3Q2026, al netto di Città di Roma, è risultata pari a ca. il 9%, sostanzialmente allineata con il 3Q2025.



Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC

"I risultati dei primi nove mesi confermano la capacità di investimento del Gruppo. Sono orgogliosa dei 100 milioni di euro investiti

quest’anno, di cui 30 milioni nello sviluppo delle strutture già in portafoglio, da cui ci attendiamo una significativa creazione di valore a partire dal prossimo biennio. Gli altri 70 milioni sono stati investiti nell’acquisizione di Malatesta Novello di Cesena, una realtà di eccellenza clinica e di comprovata solidità economico-finanziaria, per la quale abbiamo già avviato un piano mirato di efficientamento con i primi benefici attesi già nel prossimo trimestre. Sono investimenti mirati, guidati da una chiara valutazione dei ritorni attesi e dalla volontà di creare valore nel medio-lungo periodo. Con queste scelte consolidiamo la nostra leadership nel settore e rafforziamo la nostra capacità di offrire cure di alta qualità, in un Paese in cui l’offerta assistenziale fatica a tenere il passo con i bisogni dei cittadini".



Outlook

Nel proseguo dell’esercizio, il Gruppo completerà progressivamente gli importanti investimenti di ampliamento e sviluppo già avviati – in particolare quelli relativi al Gruppo Aurelia, avviando le istruttorie necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione e accreditamento per il nuovo Centro Cuore Cardiovascolare presso l’Aurelia Hospital.

Il Gruppo, inoltre, continuerà a cogliere tutte le ulteriori opportunità di crescita organica, come testimoniato dall’ottenimento da parte di European Hospital di un budget aggiuntivo per l’attività ambulatoriale a partire dallo scorso settembre (per complessivi ca. €2,2M su base annua) e dall’ottenimento dell’autorizzazione per un nuovo reparto RSA da 29 posti letto in Città di Roma, attivo a partire dai primi mesi del 2027.

Il Gruppo, infine, proseguirà nelle attività di integrazione e implementazione delle sinergie relative alla struttura neo-acquisita Malatesta Novello, che contribuirà positivamente ai risultati già a partire dal 4 trimestre.

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