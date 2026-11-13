Indel B, sovra-adesioni all'OPA parziale su azioni proprie: riparto al 57,6%

(Teleborsa) - Si è chiusa con un'ampia sovra-adesione l'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale promossa da Indel B su azioni proprie. L'offerta riguardava massime 390.243 azioni ordinarie, pari al 6,68% del capitale, e il periodo di adesione si è svolto dal 26 ottobre al 13 novembre 2026.



Secondo i risultati provvisori comunicati dall'intermediario incaricato, Equita SIM , sono state portate in adesione azioni pari all'11,59% del capitale, ovvero il 173,56% del quantitativo massimo oggetto dell'offerta. Avendo superato il tetto, si applicherà il riparto pro-rata: la società acquisterà da ogni aderente la stessa proporzione delle azioni apportate, con arrotondamento per difetto. Il coefficiente di riparto provvisorio è pari al 57,6157%.



Il corrispettivo è di 20,50 euro per azione e sarà pagato in contanti il 20 novembre 2026. Nella stessa giornata le azioni in eccedenza dopo il riparto torneranno nella disponibilità degli aderenti. I risultati definitivi sono attesi per il 19 novembre.

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