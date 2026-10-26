Indel B vola in Borsa dopo annuncio di OPA parziale sul 6,7% del capitale

(Teleborsa) - Balza a Piazza Affari il titolo Indel B , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, dopo che venerdì a mercato chiuso ha annunciato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale sotto soglia, avente ad oggetto massime 390.243 azioni, pari al 6,68% del capitale sociale, a un corrispettivo pari a 20,50 euro (controvalore massimo pari a 7.999.981,50 euro).



Il corrispettivo incorpora un premio del 17,42% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 22 ottobre 2026 (17,46 euro), ultimo giorno di mercato aperto prima del lancio.



Indel B detiene 619.271 azioni proprie, equivalenti al 10,60% dell'intero capitale sociale. In caso di totale adesione all'OPA, Indel B verrà a detenere complessive 1.009.514 azioni proprie, pari al 17,28% del capitale sociale, e dunque entro il limite della quinta parte del capitale sociale. Il CdA ha anche deliberato di sospendere il programma di acquisto di azioni proprie avviato con delibera del 16 giugno 2026 per massime 100.000 azioni. L'OPA non è finalizzata alla, né potrà determinare la, revoca delle azioni dalla negoziazione su Euronext Milan.



Dopo non aver fatto prezzo fino alle 10.11, Indel B si attesta a 19,2 euro, con un aumento del 10,66%.

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