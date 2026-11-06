Londra: performance negativa per Astrazeneca

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda globale biofarmaceutica britannica , che passa di mano con un calo del 3,06%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Astrazeneca rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Astrazeneca è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 136,8 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 135,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 137,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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