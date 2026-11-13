Lettura rialzista per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Balza in avanti la compagnia ferroviaria statunitense, tra i titoli dell'indice S&P 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,69%.
Operatività odierna:
Le azioni di Union Pacific, su questi prezzi fissati a 304,2 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 150,9 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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