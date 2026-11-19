Quadro rialzista per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Apprezzabile rialzo per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i componenti dell'S&P 100, in guadagno dell'1,30% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Union Pacific suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 300,9 USD, con stop loss stimato in area 150,9 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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