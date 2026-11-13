Mercati cauti tra dati macro e sviluppi sulla vicenda Nvidia. Milano si allinea

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee, comunque destinate a chiudere la settimana in rialzo, nonostante la vicenda del CEO di Nvidia abbia scosso i mercati e aumentino le scommesse di un aumento più consistente dei tassi da parte della Federal Reserve. Ieri Jensen Huang si è dimesso dalla carica di CEO del produttore statunitense di chip, in una vicenda che potrebbe avere conseguenze di vasta portata per la politica statunitense in materia di esportazione di chip, nonché per il settore dell'intelligenza artificiale.



Secondo lo strumento CME FedWatch, gli investitori ritengono ora che ci sia una probabilità del 12% che la Fed proceda a un rialzo di 50 punti base a dicembre, in aumento rispetto allo zero di una settimana fa. Intanto, seguendo altre banche d'affari, anche BofA ha detto di prevedere ora che la Federal Reserve aumenti i tassi di altri 25 punti base a gennaio, oltre alle precedenti previsioni di rialzi a dicembre e marzo, dopo che i dati dell'inflazione di ottobre sopra le attese.



La giornata odierna è stata contraddistinta da un'interruzione di molte ore dei servizi Microsoft Outlook e Teams, che ha paralizzato le comunicazioni di numerose aziende e amministrazioni pubbliche in Europa.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L' Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,74%, a 89,4 dollari per barile. Sulla parità lo spread , che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,41%.



Tra le principali Borse europee Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,05%, andamento cauto per Londra , che mostra una performance pari a +0,18%, e poco mosso Parigi , che mostra un +0,07%.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 51.794 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 54.549 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,15%); in discesa il FTSE Italia Star (-0,77%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Brunello Cucinelli (+2,61%), Amplifon (+2,12%), ENI (+2,02%) e Buzzi (+1,33%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri , che ottiene -3,99%. Prysmian scende del 2,62%.Calo deciso per Technoprobe , che segna un -2,04%. Sotto pressione Unipol , con un forte ribasso dell'1,75%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Cembre (+7,44%), SOL (+3,77%), TXT E-solutions (+3,68%) e Safilo (+1,96%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus , che ottiene -5,82%. Sessione nera per Moltiply Group , che lascia sul tappeto una perdita del 4,53%. In perdita Garofalo Health Care , che scende del 4,46%. Soffre Caltagirone SpA , che evidenzia una perdita del 3,19%.

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