Milano 17:35
51.859 +0,10%
Nasdaq 20:33
27.900 -1,38%
Dow Jones 20:33
52.264 -0,06%
Londra 17:35
10.903 +0,36%
Francoforte 17:35
26.750 -0,08%

Natural Gas (Amsterdam) a 89,93 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 89,93 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 89,93 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```