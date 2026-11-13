Milano 15:41
51.836 +0,05%
Nasdaq 15:41
28.180 -0,39%
Dow Jones 15:41
52.440 +0,27%
Londra 15:41
10.870 +0,07%
Francoforte 15:41
26.775 +0,01%

Natural Gas (Amsterdam) a 92,21 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 92,21 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 92,21 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```