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New York: andamento rialzista per AirBnb

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per AirBnb
Apprezzabile rialzo per il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.
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