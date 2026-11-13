New York: brillante l'andamento di AirBnb

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi , che tratta in utile del 2,29% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che AirBnb mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,9%, rispetto a +4,15% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 187 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 182,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 180.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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