New York: calo per Caterpillar

(Teleborsa) - Rosso per il gigante delle macchine movimento terra , che sta segnando un calo del 2,26%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,86%, rispetto a +1,22% dell' indice americano ).





La situazione di medio periodo di Caterpillar resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 605,6 USD. Supporto visto a quota 583,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 627,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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