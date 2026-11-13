New York: netto calo registrato da Ciena

(Teleborsa) - In forte ribasso la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che mostra un -4,96%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ciena più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 268,8 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 292,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 316,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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