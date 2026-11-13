New York: pioggia di acquisti su AppLovin

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni , che mostra una salita bruciante del 4,53% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che AppLovin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,56%, rispetto a +4,67% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 418,3 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 398,1. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 384,7 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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