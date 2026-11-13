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New York: preme sull'acceleratore Fiserv

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore Fiserv
Rialzo per la società tecnologica per i servizi finanziari e i pagamenti, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,89%.
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