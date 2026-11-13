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New York: seduta difficile per Nebius Group

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Nebius Group
Ribasso scomposto per l'azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI, che esibisce una perdita secca del 10,09% sui valori precedenti.
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