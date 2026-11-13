Milano
17:35
51.859
+0,10%
Nasdaq
20:36
27.919
-1,31%
Dow Jones
20:36
52.291
-0,01%
Londra
17:35
10.903
+0,36%
Francoforte
17:35
26.750
-0,08%
Venerdì 13 Novembre 2026, ore 20.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 88,61 dollari alle 19:30
Petrolio a 88,61 dollari alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
13 novembre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del greggio Wti a 88,61 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 88,81 dollari alle 08:30
Petrolio a 99,32 dollari alle 08:30
Petrolio a 95,53 dollari alle 15:40
Petrolio a 97,46 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-0,15%
Altre notizie
Petrolio a 98,14 dollari alle 15:40
Petrolio a 99,67 dollari alle 11:30
Petrolio a 86,22 dollari alle 19:30
Petrolio a 96,97 dollari alle 11:30
Petrolio a 98,92 dollari alle 15:40
Petrolio a 97,96 dollari alle 19:30
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto