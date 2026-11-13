Stellantis, Marshall Wace aumenta short oltre il 2%

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Stellantis , gruppo automobilistico quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Marshall Wace ha aumentato ieri la propria posizione al 2,11% (rispetto al 2,03% datato 11 novembre 2026). È il quarto aumento consecutivo da fine ottobre, quando la posizione era all'1,77%.



Immutate le posizioni di Arrowstreet Capital (0,8% al 12 ottobre), Citadel Advisors Europe (0,58% al 10 novembre), Ilex Capital Partners (0,61% all'11 novembre), Jericho Capital Asset Management (1,26% al 23 ottobre), Jupiter Asset Management (1,08% al 5 novembre), KGH (1,12% al 29 settembre), Kintbury Capital (0,78% al 6 novembre), Two Sigma Investments (0,79% al 5 novembre) e Woodline Partners (0,53% al 5 novembre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

Condividi

```