TXT e-solutions brillante in Borsa con promozione a Buy da Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - Seduta brillante per TXT e-Solutions , azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, che beneficia della promozione a "Buy" da "Hold" da parte di Kepler Cheuvreux, che ha anche incrementato il target price a 54 euro per azione (dai precedenti 53 euro).



Il broker francese scrive che TXT ha registrato un solido terzo trimestre: i ricavi hanno superato le sue stime dell'1,7% e l'EBITDA ha battuto le previsioni del 9,6%, confermando una solida crescita organica (+11,8%) e un'ulteriore espansione dei margini. La divisione Smart Solutions ha ottenuto risultati particolarmente brillanti, mentre il segmento Digital Advisory ha registrato un rallentamento più marcato del previsto. Ha rivisto al rialzo del 3,8% la stima dell'EBITDA per l'intero esercizio 2026, portandola a 73,6 milioni di euro, grazie a una maggiore redditività e a un miglior mix divisionale; ha alzato inoltre, seppur marginalmente, le stime per gli anni successivi.



"La conversione della cassa rimane l'aspetto principale da monitorare, con una previsione di debito netto più elevato a seguito delle recenti operazioni di M&A", viene sottolineato.



A seguito della recente correzione del prezzo delle azioni, è arrivato l'upgrade a Buy. "Il declassamento di agosto era dettato esclusivamente da considerazioni sulla valutazione - si legge nella ricerca - dato che il trend positivo degli utili di fondo rimane intatto, riteniamo che il livello attuale rappresenti un interessante punto di ingresso".



TXT E-solutions raggiunge 51 euro, con un aumento del 4,29%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 52,25 e successiva a quota 55,5. Supporto a 49.

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