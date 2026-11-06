d'Amico, promozione a Buy da Kepler Cheuvreux con aumento del target price

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 9,10 euro per azione (dai precedenti 8,50 euro) il target price su d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, migliorando anche la raccomandazione a "Buy" da "Hold" sul titolo.



A seguito di risultati del terzo trimestre migliori del previsto e tariffe di trasporto eccezionalmente elevate nel quarto trimestre, gli analisti hanno rivisto al rialzo in modo significativo le stime sugli utili per il periodo 2026-2028. "Riteniamo che i fondamentali del settore delle navi cisterna per prodotti petroliferi rimangano interessanti, supportati da flussi commerciali interrotti, dall'aumento delle tonnellate-miglia e da una flotta effettiva limitata", si legge nella ricerca.



Kepler Cheuvreux fa notare che DIS è scambiata con uno sconto del 26% rispetto al NAV e a un multiplo di 5,3x/6,0x rispetto all'EV/EBITDA rettificato previsto per il 2026/2027. "Riteniamo che il valore sia ulteriormente supportato dalle crescenti aspettative sugli utili e dalla sostanziale generazione di cassa", viene sottolineato.

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