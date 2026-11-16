Ariane potrebbe ottenere maggior numero di missioni da Amazon con crisi del Vulcan

(Teleborsa) - È probabile che il programma europeo Ariane ottenga un maggior numero di missioni da parte di Amazon LEO dato il prolungarsi della crisi del Vulcan. Ne sono convinti gli analisti di Intesa Sanpaolo , dopo dopo che ieri il lanciatore Vulcan, che avrebbe dovuto segnare un ritorno al volo, ha fallito la missione: sono andati perduti 40 satelliti LEO (in orbita terrestre bassa) di Amazon .



Nei 20 anni trascorsi dalla sua fondazione nel 2006, United Launch Alliance (joint venture tra Lockheed Martin e Boeing ) non aveva mai subito un fallimento totale. La situazione è ora cambiata: domenica 15 novembre, il razzo pesante Vulcan non è riuscito a immettere in orbita terrestre bassa 40 satelliti per le telecomunicazioni di Amazon. La missione è stata interrotta prematuramente; secondo una dichiarazione ufficiale di ULA "sulla base dei dati ricevuti dal nostro direttore di lancio, possiamo confermare che il veicolo Vulcan, decollato dallo Space Launch Complex 41 (a Cape Canaveral, in Florida), ha riscontrato un'anomalia 10 minuti dopo l'inizio del volo".



Il Vulcan è decollato dopo diversi giorni di ritardi e la sospensione del conto alla rovescia. Per ospitare il maggior numero possibile di satelliti all'interno dell'ogiva, la potenza del primo stadio era stata incrementata mediante l'aggiunta di sei piccoli propulsori a combustibile solido. È proprio nella fase di separazione dallo stadio superiore che la situazione sembra essersi complicata: lo spegnimento del motore del primo stadio pare sia avvenuto con 40 secondi di ritardo rispetto al previsto.



"Ricordiamo che i lanci del Vulcan erano stati sospesi a febbraio in seguito a un incidente - affermano gli analisti di Intesa Sanpaolo - il lancio di ieri avrebbe dovuto segnare la ripresa delle operazioni, ma ha finito, al contrario, per aggravare ulteriormente la crisi".



Ricordando che, oltre al Vulcan, Amazon LEO si avvale del lanciatore europeo "Ariane 6" per la messa in orbita dei propri satelliti, gli analisti stimano che la quota di lavoro dell'italiana Avio nel programma Ariane 6 sia compresa tra i 16 e i 32 milioni di euro, a seconda del numero di propulsori utilizzati nella missione (due o quattro). "Riteniamo che questa notizia sia positiva e non ancora scontata dal mercato", viene sottolineato.

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