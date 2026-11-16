Bureau Veritas spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Nuovo spunto rialzista per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , parte del CAC40 , che guadagna bene e porta a casa un +0,99%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 30,49 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 29,01 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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