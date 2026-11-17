Milano
17:35
50.846
-1,31%
Nasdaq
19:32
26.972
-0,83%
Dow Jones
19:32
50.930
-1,31%
Londra
17:35
10.690
-1,76%
Francoforte
17:35
26.045
-2,08%
Martedì 17 Novembre 2026, ore 19.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9244 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9244 Franchi svizzeri alle 19:30
In breve
,
Finanza
17 novembre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,9244 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,9244 Franchi svizzeri alle 15:41
Forex: euro at 0.9244 Swiss francs at 3:41 PM
Cambi: euro a 0,9233 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9175 Franchi svizzeri alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Chf
+0,07%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9251 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9276 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9239 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,916 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9209 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9248 Franchi svizzeri alle 08:30
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto