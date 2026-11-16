Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:25
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Dow Jones 19:25
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Londra 18:04
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Francoforte 17:37
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Cambi: euro a 175,7 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 175,7 yen alle 15:41
Euro a 175,7 sullo yen alle 15:41.
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