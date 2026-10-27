Milano 13:48
49.328 +0,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 13:48
10.671 -0,89%
Francoforte 13:47
25.490 +0,31%

Cambi: euro a 175,75 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 175,75 yen alle 11:30
Euro a 175,75 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```