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Coherent, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Coherent, quotazioni in calo a New York
Scende sul mercato la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che soffre con un calo del 6,91%.
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