Ue, erogati altri 4,36 miliardi all'Ucraina: 3,7 per il bilancio e 658 milioni per la difesa

(Teleborsa) - La Commissione europea ha erogato 4,36 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito dell'Ukraine Support Loan: 3,7 miliardi per la seconda rata dell'assistenza macrofinanziaria (Mfa) del 2026 e 658 milioni per la componente difesa. "Mentre la Russia continua i suoi attacchi incessanti, l'Ucraina sta per iniziare il quinto inverno di guerra", ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen. "Con l'erogazione di oggi aiutiamo l'Ucraina a fornire servizi pubblici essenziali e a rispondere alle urgenti esigenze di difesa."



Il sostegno al bilancio



È la seconda delle tre rate previste per il 2026 per l'Mfa, che vale in totale 8,35 miliardi. Per sbloccarla Kiev ha soddisfatto tutte le 12 condizioni di politica economica, tra cui la tassazione dei redditi ottenuti con le piattaforme digitali, l'eliminazione dell'esenzione Iva sulle importazioni di basso valore in pacchi e il miglioramento della compliance fiscale, oltre a riforme su pianificazione di bilancio, investimenti pubblici, dogane e audit esterno: "una testimonianza degli sforzi del Paese sulle riforme nonostante l'intensificarsi della guerra".



La difesa



I 658 milioni sono il settimo pagamento della componente difesa e finanzieranno droni, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni per la difesa aerea. La maggior parte andrà ad acquisti da imprese ucraine, perché l'industria della difesa del Paese "svolge un ruolo chiave" nello sviluppo e nella fornitura delle capacità richieste. Finora la componente difesa ha erogato 16,4 miliardi.



Cosa resta nel 2026



Per il resto dell'anno sono disponibili 25,2 miliardi di sostegno Ue: circa 20,9 miliardi dal prestito (11,9 per la capacità industriale della difesa e 9,0 per il bilancio) e quasi 4,4 miliardi per il bilancio dall'Ukraine Facility. Dall'inizio dell'aggressione russa, l'Ue e gli Stati membri hanno fornito 235,9 miliardi, di cui 3,8 dai proventi dei beni russi immobilizzati.



Il regolamento 2026/467 ha istituito a febbraio il prestito da 90 miliardi, con 45 miliardi per il 2026 (16,7 di bilancio e 28,3 per la difesa). La prima rata Mfa, di 3,2 miliardi, è stata erogata il 25 giugno; il 2 ottobre sono stati versati 800 milioni dell'Ukraine Facility, nell'ambito degli 2,9 miliardi dell'ottava rata del Piano Ucraina.

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