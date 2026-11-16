Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:28
27.239 -2,52%
Dow Jones 19:28
51.730 -1,18%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

Francoforte: andamento rialzista per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per K+S
(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz, che lievita del 2,52%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per K+S, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 12,77 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13,14 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```