Francoforte: andamento rialzista per K+S
(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz, che lievita del 2,52%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per K+S, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 12,77 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13,14 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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