Milano
15:41
49.177
+1,27%
Nasdaq
15:41
29.250
+1,01%
Dow Jones
15:41
52.529
+0,60%
Londra
15:41
10.767
+0,72%
Francoforte
15:41
25.500
+1,26%
Lunedì 26 Ottobre 2026, ore 15.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: scambi negativi per K+S
Francoforte: scambi negativi per K+S
Migliori e peggiori
,
In breve
26 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Sottotono
Kali und Salz
, che passa di mano con un calo dell'1,92%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su K+S
Francoforte: rosso per K+S
Francoforte: rosso per K+S
Frankfurt: negative trading for K+S
Titoli e Indici
K+S
-2,08%
Altre notizie
Francoforte: movimento negativo per K+S
Francoforte: rosso per K+S
Francoforte: scambi negativi per HelloFresh
Francoforte: scambi negativi per SUSS
Frankfurt: negative performance for K+S
Francoforte: performance negativa per K+S
Guide
Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%
Un mercato entra convenzionalmente in correzione quando perde almeno il 10% rispetto al massimo precedente. Se il ribasso raggiunge il 20%, si parla invece di bear market.
leggi tutto