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Francoforte: scambi negativi per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per K+S
Sottotono Kali und Salz, che passa di mano con un calo dell'1,92%.
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