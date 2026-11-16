Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia elettronica tedesca , che presenta una flessione del 2,24%.



Il trend di Siemens mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, la società tech è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 277,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 270,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 283,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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