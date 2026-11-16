In rosso Milano e gli altri listini europei, pesa il tech: occhi puntati sui conti di Nvidia

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
. Anche Wall Street mostra un andamento negativo. Pesa il tech
, tra l'incertezza su Nvidia
dopo le dimissioni del ceo Jensen Huang
, con i conti attesi domani a mercati chiusi e le indiscrezioni del Financial Times su un suo ritorno, e l'attesa giovedì per la quotazione di Anthropic
.
A Milano tra i migliori i titoli della difesa
, mentre seduta pessima per Technoprobe
che paga il pessimismo sull'AI. Male anche Stellantis
(-3,92%), Stm
(-2,06%) e Lottomatica
(-2,01%).
Fuori dal paniere principale, Igd
sale del 5,6% dopo l'ops di Carmila
, che ha sottoscritto un accordo con Coop Alleanza 3.0
.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,101. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,44%, scendendo fino a 86,4 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,43%. Tra i mercati del Vecchio Continente
tentenna Francoforte
, che cede lo 0,57%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,20%.
A Milano, si è mosso sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 51.521 punti, con uno scarto percentuale dello 0,65%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che chiude a 54.235 punti.
In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-0,91%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,57%. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, andamento positivo per Avio
, che avanza di un discreto +3,43%.
Ben comprata Brunello Cucinelli
, che segna un forte rialzo del 2,55%.
Piccoli passi in avanti per Leonardo
, che segna un incremento marginale dello 0,86%.
Giornata moderatamente positiva per Azimut
, che sale di un frazionale +0,65%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technoprobe
, che ha chiuso a -4,19%.
Sensibili perdite per Stellantis
, in calo del 3,92%.
Vendite su STMicroelectronics
, che registra un ribasso del 2,06%.
Seduta negativa per Lottomatica
, che mostra una perdita del 2,01%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, NewPrinces
(+3,60%), Pharmanutra
(+3,12%), Caltagirone SpA
(+2,21%) e Webuild
(+1,89%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si sono verificati su Juventus
, che ha archiviato la seduta a -15,75%.
In apnea Safilo
, che arretra del 5,62%.
Tonfo di Cembre
, che mostra una caduta del 5,60%.
Lettera su Acea
, che registra un importante calo del 4,60%.