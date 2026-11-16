Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:30
27.232 -2,55%
Dow Jones 19:30
51.707 -1,22%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

In rosso Milano e gli altri listini europei, pesa il tech: occhi puntati sui conti di Nvidia

Commento, Finanza, Spread
In rosso Milano e gli altri listini europei, pesa il tech: occhi puntati sui conti di Nvidia
(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Anche Wall Street mostra un andamento negativo. Pesa il tech, tra l'incertezza su Nvidia dopo le dimissioni del ceo Jensen Huang, con i conti attesi domani a mercati chiusi e le indiscrezioni del Financial Times su un suo ritorno, e l'attesa giovedì per la quotazione di Anthropic.

A Milano tra i migliori i titoli della difesa, mentre seduta pessima per Technoprobe che paga il pessimismo sull'AI. Male anche Stellantis (-3,92%), Stm (-2,06%) e Lottomatica (-2,01%).

Fuori dal paniere principale, Igd sale del 5,6% dopo l'ops di Carmila, che ha sottoscritto un accordo con Coop Alleanza 3.0.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,101. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,44%, scendendo fino a 86,4 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,43%.

Tra i mercati del Vecchio Continente tentenna Francoforte, che cede lo 0,57%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,20%.

A Milano, si è mosso sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 51.521 punti, con uno scarto percentuale dello 0,65%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che chiude a 54.235 punti.

In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-0,91%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,57%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Avio, che avanza di un discreto +3,43%.

Ben comprata Brunello Cucinelli, che segna un forte rialzo del 2,55%.

Piccoli passi in avanti per Leonardo, che segna un incremento marginale dello 0,86%.

Giornata moderatamente positiva per Azimut, che sale di un frazionale +0,65%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technoprobe, che ha chiuso a -4,19%.

Sensibili perdite per Stellantis, in calo del 3,92%.

Vendite su STMicroelectronics, che registra un ribasso del 2,06%.

Seduta negativa per Lottomatica, che mostra una perdita del 2,01%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, NewPrinces (+3,60%), Pharmanutra (+3,12%), Caltagirone SpA (+2,21%) e Webuild (+1,89%).

I piÃ¹ forti ribassi, invece, si sono verificati su Juventus, che ha archiviato la seduta a -15,75%.

In apnea Safilo, che arretra del 5,62%.

Tonfo di Cembre, che mostra una caduta del 5,60%.

Lettera su Acea, che registra un importante calo del 4,60%.
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