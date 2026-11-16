Intesa Sanpaolo, Oblatio: le offerte in chiesa diventano digitali

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha collaborato con Digital Charity, Società Benefit allo sviluppo di Oblatio, una soluzione che introduce il pagamento digitale delle offerte in chiesa, coniugando innovazione e tradizione. Grazie alla tecnologia di pagamento di Nexi, i fedeli possono effettuare donazioni con carte, smartphone, wallet digitali e dispositivi wearable. Nata a Bergamo e sostenuta dalla Diocesi locale, Oblatio integra un POS digitale nella tradizionale cassetta in legno, mantenendo anche la possibilità di donare in contanti.



Il progetto è stato sviluppato e sperimentato insieme a diverse comunità ecclesiali e ai volontari che accompagnano il momento dell’offertorio, con l’obiettivo di garantire una piena integrazione nei tempi e nelle modalità della celebrazione liturgica. La collaborazione tra Digital Charity, Intesa Sanpaolo unisce la conoscenza delle esigenze delle parrocchie alle competenze e all’affidabilità necessarie per la gestione dei pagamenti digitali.



Oltre a facilitare il gesto della donazione, Oblatio favorisce una gestione più trasparente delle offerte grazie alla tracciabilità dei pagamenti digitali, contribuendo a ridurre i rischi connessi alla gestione del contante e a semplificare le attività amministrative. La soluzione può inoltre essere utilizzata in diversi momenti della vita comunitaria, dalle attività pastorali alle raccolte fondi.



Il Vescovo di Bergamo, Mons. Francesco Beschi, ha dichiarato: "Ho guardato con interesse a questo progetto fin dal suo sorgere e apprezzo che siano stati dei giovani a elaborarlo, trovando nuovi linguaggi per reinterpretare il messaggio della carità. Oblatio è un’esperienza utile sia per lo strumento in sé, sia come modello nato nei nostri oratori per interpellare la comunità partendo da nuove prospettive sia pratiche che ideali. Fin dall’inizio il progetto ha avuto la benedizione di Papa Francesco che lo ha considerato un esempio di ‘Chiesa in uscita’ e l’accompagnamento della Conferenza Episcopale Italiana. Per il Card. Matteo Zuppi, infatti, l’innovazione digitale può favorire partecipazione più ampia e trasparenza, preservando il valore spirituale del dono".



Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, ha aggiunto: "Oblatio nasce dalla volontà di mettere la tecnologia al servizio delle persone e delle comunità, mantenendo il significato di un gesto che unisce. Grazie all'esperienza maturata nelle soluzioni per le donazioni digitali, abbiamo contribuito allo sviluppo di uno strumento innovativo che porta la semplicità e la sicurezza dei pagamenti digitali anche nel momento dell'offertorio, consentendo ai fedeli di contribuire con carta, smartphone, wallet e dispositivi wearable con un semplice tap. Una soluzione in cui è la tecnologia ad adattarsi ai gesti della tradizione e non il contrario, contribuendo a mantenere viva la partecipazione e il senso di appartenenza delle comunità generando un impatto positivo".



L'iniziativa si inserisce nell'impegno di Intesa Sanpaolo a sostegno dell'impatto sociale, dell’innovazione inclusiva e della trasformazione digitale del Paese, attraverso lo sviluppo di soluzioni che rispondano ai bisogni concreti delle persone e delle comunità, generando valore sociale e favorendo percorsi di sviluppo sostenibili. Un impegno che trova espressione anche nelle attività di Intesa Sanpaolo per il Sociale, la struttura dedicata ai progetti di inclusione e coesione sociale, e nell'azione della Divisione Banca dei Territori, attraverso la Direzione Impact, che accompagna famiglie, imprese, enti del Terzo Settore e comunità locali con iniziative volte a favorire uno sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori.



Il progetto verrà inoltre presentato martedì 24 novembre alle ore 16.00 al Salone dei Pagamenti, appuntamento internazionale sulle frontiere dell'innovazione nei pagamenti in programma a Milano.

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