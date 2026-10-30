Risiko bancario sotto i riflettori dopo il voto dell’assemblea MPS

(Teleborsa) - Focus sulle banche a Piazza Affari: MPS
cede l'1,17%, Intesa Sanpaolo
l'1,09%, Banco BPM
l'1,2%, Banca Generali
lo 0,5% e Mediobanca
l'1,2%. In flessione anche BPER
(-0,9%).MPS boccia le OPS su Banco BPM e Banca Generali
Al centro dell'attenzione il risiko bancario dopo che l'Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena ha bocciato le offerte pubbliche
di scambio (OPS) su Banco BPM e Banca Generali
, oltre alla riduzione volontaria del capitale sociale, facendo venir meno il piano di MPS per contrastare l'operazione di Intesa Sanpaolo.Intesa Sanpaolo conferma l'OPAS
Intesa Sanpaolo ha confermato la prosecuzione dell'offerta pubblica
di acquisto e scambio volontaria (OPAS) sulla totalità delle azioni ordinarie di MPS. La banca ha inoltre comunicato che, in caso di perfezionamento dell'offerta e qualora ne ricorrano i presupposti, promuoverà un'offerta pubblica obbligatoria sulle azioni ordinarie di Mediobanca non detenute da MPS né da Intesa Sanpaolo.