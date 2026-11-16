Intred, Borsa Italiana ammette le azioni a quotazione su Euronext Milan

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto, con provvedimento n. 9152, l'ammissione a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan delle azioni di Intred , operatore di telecomunicazioni quotato dal luglio 2018 su Euronext Growth Milan (simbolo ITD.MI). Con lo stesso provvedimento è disposta la contestuale revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan. La società ha presentato oggi la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan.



La data di avvio delle negoziazioni sul nuovo mercato sarà stabilita da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al nulla osta di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo. Con lo stesso avviso, verificati i requisiti dell'articolo 2.2.3 del Regolamento dei mercati, Borsa Italiana attribuirà alle azioni la qualifica Star.



Intred ha inoltre aderito al regime di opt-out previsto dal Regolamento emittenti, che consente di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi in caso di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale con conferimenti in natura, acquisizioni e cessioni.

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