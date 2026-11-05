Intred, Value Track il broker conferma il fair value a 13,1 euro

(Teleborsa) - Value Track
conferma la valutazione positiva su Intred
mantenendo invariato il fair value a 13,1 euro per azione, con un potenziale rialzo di circa il 50% rispetto alle quotazioni correnti. Alla luce dei recenti aggiornamenti operativi
, il broker ha inoltre confermato le proprie stime per il periodo 2026-2029, ritenendo raggiungibili gli obiettivi di crescita e redditività delineati.
Secondo Value Track, le attuali valutazioni di Borsa non riflettono pienamente la qualità del business di Intred, caratterizzato da oltre il 90% di ricavi ricorrenti e da un chiaro percorso di riduzione dell'indebitamento. Il titolo tratta infatti a multipli EV/EBITDA di 6,3 volte sul 2026 e 5,4 volte sul 2027, livelli giudicati contenuti.
Il fair value di 13,1 euro comprende una valutazione di 12,1 euro per il business core e di 1 euro per il progetto Data Center, ancora valorizzato al 50% in considerazione dei ritardi nella realizzazione, ma non considerato abbandonato.
Tra i possibili catalizzatori per il titolo, Value Track individua anche il prossimo passaggio a Euronext STAR Milan. L'uplisting, secondo gli analisti, potrebbe aumentare visibilità e liquidità del titolo, ampliare la platea degli investitori e favorire un re-rating, avvicinando progressivamente le quotazioni al fair value.(Foto: Scott Graham su Unsplash)