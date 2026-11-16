Londra: risultato positivo per Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,93%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coca Cola HBC rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico del distributore dei prodotti Coca Cola mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 42,83 sterline con area di resistenza individuata a quota 43,44. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 42,46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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