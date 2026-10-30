Londra: risultato positivo per Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Seduta positiva per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che avanza bene dell'1,81%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coca Cola HBC rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve del distributore dei prodotti Coca Cola è in rafforzamento con area di resistenza vista a 47,42 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 48,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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