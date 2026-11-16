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Madrid: si concentrano le vendite su Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Solaria
Rosso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che sta segnando un calo del 2,63%.
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