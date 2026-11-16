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Manovra, Castagna (Banco Bpm): "Impatto molto forte, per noi 200 milioni di imposte in più"

Finanza
Manovra, Castagna (Banco Bpm): "Impatto molto forte, per noi 200 milioni di imposte in più"
(Teleborsa) - "Negli ultimi anni abbiamo fatto degli accordi, prima annuali, l'anno scorso triennale, che pensavamo fosse una parola definitiva. Quest'anno è arrivato oggettivamente un impatto molto forte, per giunta senza contraddittorio". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banco Bpm Giuseppe Castagna all'evento di Affari&Finanza, sulle misure della manovra per il settore bancario.

Sulle parole dell'ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina ha commentato: "È stata una reazione pari all'azione che è stata fatta nei confronti delle banche".

Castagna ha ricordato che "non c'è mai stato un anno in cui ci sia stato un extra-sforzo" per le banche, e ha quantificato l'impatto: per una banca come Banco Bpm, che fa circa 2 miliardi di utile, valgono "200 milioni di imposte in più, che vuol dire mezzo miliardo di ricavi in più": "Per rispettare gli impegni con i miei azionisti dovrei fare improvvisamente negli ultimi mesi dell'anno 500 milioni di ricavi in più. Mission impossible".
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