Manovra, Castagna (Banco Bpm): "Impatto molto forte, per noi 200 milioni di imposte in più"

(Teleborsa) - "Negli ultimi anni abbiamo fatto degli accordi, prima annuali, l'anno scorso triennale, che pensavamo fosse una parola definitiva. Quest'anno è arrivato oggettivamente un impatto molto forte
, per giunta senza contraddittorio
". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banco Bpm Giuseppe Castagna
all'evento di Affari&Finanza, sulle misure della manovra
per il settore bancario
. Sulle parole
dell'ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina
ha commentato: "È stata una reazione pari all'azione che è stata fatta nei confronti delle banche".
Castagna ha ricordato che "non c'è mai stato un anno in cui ci sia stato un extra-sforzo
" per le banche, e ha quantificato l'impatto
: per una banca come Banco Bpm, che fa circa 2 miliardi di utile, valgono "200 milioni di imposte in più
, che vuol dire mezzo miliardo di ricavi in più": "Per rispettare gli impegni con i miei azionisti dovrei fare improvvisamente negli ultimi mesi dell'anno 500 milioni di ricavi in più. Mission impossible".