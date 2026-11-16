Banco BPM, Castagna frena sulla fusione con Crédit Agricole: non è ancora cosa fatta

L'AD ha sottolineato la fase ancora molto preliminare

(Teleborsa) - Il progetto di aggregazione tra Banco BPM e Crédit Agricole Italia è ancora lontano dall'essere definito. A raffreddare le attese è l'amministratore delegato dell'istituto di Piazza Meda, Giuseppe Castagna, intervenuto a margine dell'evento "L'economia nell'era della geopolitica" organizzato da Affari & Finanza in Bocconi.



"È stata presa un po' troppo come una cosa fatta, ma non lo è", ha detto Castagna, spiegando che la banca ci lavorerà e che si vedrà "se si arriverà in fondo oppure no". Alla domanda su quanto il socio francese abbia valutato Banco BPM, il manager ha risposto di non saperlo nemmeno lui: non esiste ancora un valore puntuale, perché il dossier si trova in una fase "super preliminare".



La partita delle valutazioni



Massimo riserbo invece sulle stime relative a Crédit Agricole Italia e agli altri asset che il gruppo francese intende conferire nell'operazione. Castagna ha però assicurato che Banco BPM vigilerà affinché i propri asset vengano valutati correttamente, a tutela di tutti gli azionisti.



"Il nostro unico interesse oggi è lavorare nell'interesse dei nostri soci e capire se un progetto che industrialmente è valido lo può essere anche finanziariamente per i nostri azionisti", ha sottolineato l'amministratore delegato.



Il ruolo di Anima



Castagna ha infine affrontato il tema di Anima , la società di gestione del risparmio i cui fondi sono distribuiti attraverso la rete di Banco BPM. Interpellato sull'eventualità che, nell'ambito della fusione, la SGR resti il partner esclusivo del gruppo, l'AD ha ribadito che per la banca è una "assoluta necessità" continuare ad avere Anima al proprio fianco. Un eventuale accordo con Crédit Agricole , dunque, non dovrebbe intaccarne il ruolo.

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